تراند الفن: ضعف النمو الخضري واصفرار النباتات.. الأرصاد توجه تحذيرات للمزارعين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا خاصًا للمزارعين، حيث تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرًا سلبيًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، مما تؤدي تلك الموجات الحرارية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار، زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر كثيرًا للسنبلة.

وأضافت الهيئة أن المحاصيل الزراعية تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات، وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

وذكرت الهيئة عدد من التوصيات الفنية الصادرة من مركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، والتي يجب على المزارعين إتباعها وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل أوقات الري، حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات، وتجنب الري وقت الظهيرة.

تقليل كمية المياه في الرية الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلًا من اليوريا أو سلفات الامونيوم، حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحراري.

رش المحاصيل بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النبات.

رش المحاصيل بالمبيدات الحشرية، لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة في هذا الطقس شديد الحرارة مثل حشرة المن والذبابة البيضاء والتوتا ابسوليوتا التي تصيب محصول الطماطم.

طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجير، لمنع تشقق الطبقة الخارجية لجذوع النباتات وخاصة الأشجار الصغيرة.