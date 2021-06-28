نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار وخصومات مميزة من التميمي ماركت في شهر يونيو بالسعودية في المقال التالي

أسعار وخصومات أسواق التميمي ماركت بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو رائعة ومميزة فهو يقدم كثير من العروض على مختلف المنتجات والأجهزة المنزلية والكهربائية أيضا التي يمكنكم الاستفادة منها حتى نهاية الشهر ، وإليكم ايضا عروض الأسبوع من التميمي ماركت . أسعار وخصومات التميمي ماركت في شهر يونيو سعر الكيلو من المانجو الباكستاني ٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٩٥ ريال سعودي، فالمانجو من أنواع الفواكه المهمة جدا للجسم حيث إنه يحتوي على كثير من المعادن المهمة مما يعزز مناعة الجسم والجهاز الهضمي ومفيدة جدا لنضارة وصحة الجلد والبشرة وهي من أهم مضادات الأكسدة، بينما يكون سعر الكيلو من كمثري جنوب أفريقيا فقط ٧.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من الشمام الأردني ٣.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٩٥ ريال سعودي، سعر الكيلو من الباذنجان السعودي فقط ٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤.٩٥ ريال سعودي فهو مصدر مهم جدا للحديد ويساعد في خفض الكوليسترول بالجسم ويحسن من صحة القلب والشرايين.

وتتوالي خصومات التميمي في السعودية فتكون حبة من الأناناس فقط بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٩٥ ريال سعودي، فالأناناس من الفواكه الغنية جدا حيث إنه يساعد في تعزيز مناعة الجسم ويحسن من حركة الهضم والأمعاء وأيضا يحافظ علي البشرة وهو مصدر مهم جدا للألياف ويستخدم كمضاد للالتهابات.

سعر الكيلو من الجزر السعودي فقط ٣.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٤.٧٥ ريال سعودي، كيلو من التفاح الأحمر بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٥ ريال سعودي.

كيلو الأفوكادو من كينيا بسعر ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.٩٥ ريال سعودي. عروض التميمي على مختلف المنتجات الغذائية سعر قالب كيك بالتمر من التميمي ماركت بسعر ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٦ ريال سعودي، كيك الكريمة وقطع الشوكولاتة بالفانيلا بسعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٩.٩٥ ريال سعودي.

خبز بالسكر والزبدة والجبن أو التمر وجوز الهند بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون كيلو من الزيتون الأسود أو الأخضر بالنعناع بسعر ٣١.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٩.٩٥ ريال سعودي، ولكن سعر الكيلو من الزيتون الأخضر بالليمون فقط بسعر ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٢.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أسعار وخصومات مميزة من التميمي ماركت في شهر يونيو بالسعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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