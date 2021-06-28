تراند الفن: نظام الضمان الاجتماعي الجديد : السماح للموظف بضم 50% من راتبه للمعاش

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : أوضحت لائحة نظام الضمان الاجتماعي الجديد أنه يسمح للموظفين بالتقديم للضمان الاجتماعى وضم 50% من الراتب للمعاش وفق ضوابط محددة لمدة زمنية كافية. ونصت اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضية، على أنه سيتم تصنيف المقبولين الى 3 فئات هى: قابل للتأهيل، قادر على العمل، غير قابل للتأهيل، وفي حالة عدم قابليته للتأهيل فيصمم له ما يناسبه من البرامج، ويستهدف النظام ذوي الاحتياج فقط بغض النظر عن الفئة أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط متحققة. وتضمن النظام الجديد أن المستفيد من المعاش لن يتم استبعاده إذا حصل على وظيفة بعد شموله بالمعاش، كما أن الضمان الاجتماعي سيقوم بتدريب وتأهيل وتوظيف القادر على العمل من خلال التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة بإعداد خطة تدريب للمستفيد القادر على العمل وخطة للمستفيد القابل للتأهيل يلتزم كل منهما بموجبها لحين حصوله على عمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.