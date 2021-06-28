تراند الفن: عضو بتعليم النواب: مصروفات المدارس الخاصة محددة من الدولة والمغالاة تحاسب فيها الإدارة

أكد الدكتور حسام الدين المندوة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدارس لا بد أن تضع بعض الضوابط لكي تتعامل مع الطفل خلال مسيرته التعليمية الطويلة، كما أنه لا بد من معرفة المدرسة لأسرة الطفل والتعرف عليها حتى تكون قادرة على التعامل معها، مطالبا بمعاقبة المدارس التي تستخدم “الانترفيو” لعقاب الطفل نفسيًا.

وأضاف “المندوة”، خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه على أولياء الأمور التخلي عن المدارس الغير جيدة التي تضعف مستوى الطلاب التعليمي، حيث إن المدرسة يجب أن تعرف بالمشكلة وتحلها، مؤكدا أن المدرسة منتج ويجب أن يكون جيدة.

وأوضح أن “الأنترفيو” والتعرف على الأسرة كي لا يكون هناك اي اختلاف، كما أنه هناك مدارس تعلم ولي الأمر كيف يكون أب، متابعًا: “المصاريف في المدارس الخاصة محددة من الدولة والمغالاة فيها يحاسب عليها الإدارة