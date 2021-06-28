تراند الفن: وظائف شاغرة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب عام (عدد 6 وظائف).

– أخصائي أورام سريرية (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول أمراض وجراحة كلى.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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