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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد-وكالات: أعلن الدكتور دميتري موناخوف، أخصائي أمراض الكبد، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلا قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد.
ويقول الأخصائي في حديث تلفزيوني “ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة: ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا ، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد”.
ويضيف، تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد.
وينصح الأخصائي، باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميغا-3 و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “النعاس” في النهار قد يكون دليلا على وجود مرض خطير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.