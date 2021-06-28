تراند الفن: “جزائية جدة” تصدر حكمًا بسجن مواطنة لسبب لا يخطر على البال

صحيفة المرصد: قضت محكمة الاستئناف تأييد حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، فيما تضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها وصدر صك شرعي نهائي بذلك.

وكانت الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر الواتساب والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء ومنها «ديكتاتور»، «رجل آلي بلا إحساس»، «حقود»، «مريض نفسي»، «قذر»، «وسخ»، «عديم الأخلاق»، «خائن»، «بلا مرجلة» وغيرها،رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات، وفق صحيفة “عكاظ”.

وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

فيما أحالت المحكمة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.