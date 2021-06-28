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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: قضت محكمة الاستئناف تأييد حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، فيما تضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها وصدر صك شرعي نهائي بذلك.
وكانت الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر الواتساب والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء ومنها «ديكتاتور»، «رجل آلي بلا إحساس»، «حقود»، «مريض نفسي»، «قذر»، «وسخ»، «عديم الأخلاق»، «خائن»، «بلا مرجلة» وغيرها،رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات، وفق صحيفة “عكاظ”.
وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.
فيما أحالت المحكمة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “جزائية جدة” تصدر حكمًا بسجن مواطنة لسبب لا يخطر على البال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.