تراند الفن: تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على الباحة وجازان حتى الـ8 مساءً

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية اليوم على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

كما نبه نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ8 مساءً.

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