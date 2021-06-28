تراند الفن: مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021 والقنوات الناقلة.. فرنسا ضد سويسرا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يقدم “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة فرنسا ضد سويسرا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”. مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” اليوم الاثنين

كرواتيا ضد إسبانيا – الساعة السادسة مساءً – قناة beIN Sports HD 2 Max فرنسا ضد سويسرا – الساعة التاسعة مساءً – قناة beIN Sports HD 2 Max مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم الاثنين

أوروجواي ضد باراجواي – الساعة الثانية فجر غدً الثلاثاء – قناة beIN Sports HD 6 Max الأرجنتين ضد بوليفيا – الساعة الثانية فجر غدً الثلاثاء – قناة beIN Sports HD 5 Max مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

إنبي ضد المقاولون العرب – الساعة السابعة مساءً – قناة ON Time Sports 2 HD مصر المقاصة ضد الزمالك – الساعة السابعة مساءً – قناة ON Time Sports 1 HD تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز

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