فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يقدم “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة فرنسا ضد سويسرا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.
مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” اليوم الاثنين
كرواتيا ضد إسبانيا – الساعة السادسة مساءً – قناة beIN Sports HD 2 Max
فرنسا ضد سويسرا – الساعة التاسعة مساءً – قناة beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم الاثنين
أوروجواي ضد باراجواي – الساعة الثانية فجر غدً الثلاثاء – قناة beIN Sports HD 6 Max
الأرجنتين ضد بوليفيا – الساعة الثانية فجر غدً الثلاثاء – قناة beIN Sports HD 5 Max
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين
إنبي ضد المقاولون العرب – الساعة السابعة مساءً – قناة ON Time Sports 2 HD
مصر المقاصة ضد الزمالك – الساعة السابعة مساءً – قناة ON Time Sports 1 HD
تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28-6-2021 والقنوات الناقلة.. فرنسا ضد سويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.