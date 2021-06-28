دون عناء تنظيف الغسالة الأتوماتيك بوسائل لم تسمع عنها من قبل

تعتبر غسالات الأتوماتيك من الأجهزة التي تحتاج لعناية حاصه أثناء تنظيفها ولا يمكن التصرف بدون علم بكيفية التنظيف حتى لا يحدث خلل في أيّ من مكونات الغسالة فيما بعد، تتسائل بعض النساء عن كيفية العلم إذا كانت الغسالة تحتاج إلي تنظيف أم لا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال وضع الملابس نلاحظ عدم تنظيفها بشكل جيد ويدل ذلك على حاجة الغسالة للتنظيف بسبب تراكم رواسب الملابس خاصةً إذا كنت تقوم بإستخدام الغسالة بشكل يومي فإنها في تلك الحالة تحتاج إلي تنظيف مرة شهرياً كحد أقصى، ويوجد خطوات معينة وأكثر من طريقة لتنظيف الغسالات ويمكن لأيّ شخص استخدام تلك الطرق ولكن التأكيد من جميع الخطوات فقط حتى لا يحدث أيّ خلل، ولمعرفة طريقة تنظيف الغسالة الأتوماتيك يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

خطوات تنظيف الغسالة الأتوماتيك بمكونات في المنزل

المكونات المستخدمة:

ملعقتين كبيرتين من ملح الليمون.

ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم

لتر من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

تحضير طبق واسع ووضع به الخل أولاً ثم ملح الليمون وتقليبه حتى الذوبان ثم بيكربونات الصوديوم ونستمر بالتقليب حتى تصبح المكونات ممزوجة جيداً مع الخل. بعد ذلك يتم ضبط برنامج الغسالة على برنامج طويل الذي يتم استخدامه في حالة شدة الإتساخ على أن تكون درجة الحرارة تصل إلي 90 درجة مئوية. وضع نصف كمية الخليط الذي سبق تحضيره في المكان المخصص للمسحوق وتشغيل الغسالة بعد ذلك ووضع الخليط المتبقي أثناء دورة الشطف.

ملحوظة:

يوجد العديد من وسائل التنظيف والمكونات التي يمكن استخدامها في تنظيف الغسالات الأتوماتيك، ولكن يجب إختيار مكونات قادرة على إزالة الرواسب بشكل فعلي مثل المنظفات السابقة وماء الأكسجين حيث يستطيع القضاء على الروائح الكريهة، وكذلك يمكن استخدام الكلور المركز عن طريق خلطه بالماء بحيث تكون درجة حرارة الماء طبيعية حيث يفضل البعض أن يكون الماء دافئاً ولكن بالعكس كلما ازدادت حرارة الماء مع الكلور كلما قلت فاعلية المادة المركزة بالكلور، كما يجب الحد من اختيار نسبة المادة المركزة حتى لا يحدث أيّ تلف لأدوات الغسالة.