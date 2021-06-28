شوف أقوي عروض بنده الأسبوعية على المواد الغذائية وكذلك على الأجهزة Hyper Panda

مفاجآت من هايبر بندة في المملكة العربية السعودية على العديد من المنتجات الغذائية من: دجاج بنده، وأسماك بنده، وكذلك على لحوم بنده، وعلى غيرها من المنتجات الغذائية، كما يتوفر خصومات غير عادية على الأجهزة الكهربائية، مثل: التكييفات، والمراوح، وغيرها من المنتجات، فتابعوا معنا عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات وتخفيضات متعددة من هايبر بنده على جميع منتجاته الغذائية، ومنها: التخفيضات على حبة البركة من ماركة المهباج، وكذلك خصومات مميزة جداً على باقي أنواع البهارات من نفس الماركة: كالكسبرة الجافة، والسبع بهارات، وبهارات الكبسة، وكذلك على مشكل البهارات، وغيرها من منتحات المهباج، كما يتوفر خصم مميز على لحم التونة الخفيف من ماركة بوتان Botan، كما يوجد خصم على شوربة ماجي بجميع نكهاتها.

خصومات بنده على المواد الغذائية

مفاجئات من هايبر بنده على جميع منتجات الغذائية الهامة لكل منزل، ومن ضمنها: خصم على عدس أصفر من مجدي Majdi، وفول حب من ماركة زين Zain، كما يوجد خصم ممتاز على العدس الأحمر من تاك تان، وكذلك تخفيض مميز على رقائق الشكولاتة الشبه محلاه من هيرشيز اللذيذة Hershays’s، كما يتوفر لدى المتج اسعار مميزة جداً لرقائق الكوكيز المحلى من نفس الماركة الشهيرة.

عروض بنده على جميع المنتجات

وكما وضحنا لكم من قبل تمتع هايبر بنده بشعبيته المتميزة يرجع إلى ان أسعاره المنافسة لمنتجاته المميزة، وسوف نستعرض لكم باقى الخصومات داخل مجله بنده في بنده الصفحة الرئيسية: خصومات على عبوات من لحم التونة الخفيف المفتت في زيت دوار الشمس من ريم، كما يوجد خصم آخر على عبوات لحم الاونه الخفيف من ماركة المواسم، وعلى عبوات الحمص من ملندي، كما يوجد سعر مميز جداً على قطع التونة في الزيت النباتي من ماركة جولدن برايز، وكذلك على التونة القطع من نفس الماركة، وأيضاً خصم على عبوات السوسن من ورق العنب الناعم الطري، وكذلك خصومات مميزة على عبوات حمص الطحينة من حدائق فيكتوريا، كماىيتوفر العديد من الخصومات المميزة على موقع بنده، وبنده اون لاين.