تراند الفن: راحة سلبية للأساسيين ومران خفيف للمستبعدين في الإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول، لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق الأول المشاركين، في مباراة سموحة أمس الأحد، راحة قصيرة 24 ساعة.

فيما قرر أن يخوض بدلاء الفريق واللاعبين المستبعدين من المباراة تدريبات خفيفة، تحت إشراف المعد البدني للفريق.

وحقق الإسماعيلي فوزًا هامًا أمام سموحة، بثلاثة أهداف دون رد، لكل من الناميبي بينسون شيلونجو والتونسي فخر الدين بن يوسف وشكري نجيب، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق،في تصريحات عقب المباراة، أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرًا، مضيفًا:” الفوز سيمنحنا دفعة أقوى من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات، واحتلال مركز جيد يليق باسم وقيمة النادي.”

وتابع جلال:” تابعت فريق سموحة وحرصت على إغلاق أكبر نقاط القوة لديهم، وأحمد الله كثيرا على هذا الانتصار واتمنى استمرارها”.

ورفع الإسماعيلي رصيده بعد الفوز إلى 35 نقطة، في المركز الثامن مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الدراويش لمواجهة مرتقبة أمام الإتحاد السكندري، الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.