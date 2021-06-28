تراند الفن: الكشف عن موعد جدولة الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 لـ 50 عاماً

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : أكدت قناة الإخبارية أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن هم في الفئة العمرية من 40 لـ 50 عاماً. وأضاف مراسل الإخبارية أنه سيتم جدولة مواعيد فئة الـ18 عاماً لأخذ لقاح فايزر بالتحديد خلال الفترة القادمة.

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