تراند الفن: ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم تدخل مرحلة التشغيل رسميا اليوم بالصين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - دخلت محطة بايخهتان لإنتاج الطاقة الكهرومائية، طور التشغيل رسميا اليوم الاثنين، في جنوب غربي الصين، مع تشغيل وحدتي توليد، وتُعتبر محطة بايخهتان ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم، من حيث القدرة المركّبة الإجمالية، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى 16 مليون كيلووات كحد أقصى.

وتعد الصين الدولة الرائدة عالميا في إنتاج الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، تصل إلى ضعفي إنتاج الطاقة الكهربائية للولايات المتحدة، التي تأتي في المرتبة الثانية بعدها.

وقد بلغت القدرة الإجمالية، التي تنتجها الصين في نهاية عام 2018 من الطاقة المتجددة 728 جيجاوات، وبشكل رئيسي من الطاقة المائية وطاقة الرياح.

ويتفوق قطاع الطاقة المتجددة الصيني على قطاع طاقة الوقود الأحفوري والطاقة النووية في سرعة نموه.

محطة بايخهتان لإنتاج الطاقة الكهرومائية

وكانت قد ذكرت صحيفة “الشعب” الصينية، أن محطة سد الخوانق الثلاثة للطاقة الكهرمائية على نهر يانجتسي بالصين، تمكنت من توليد 111.8 مليار كيلو وات/ساعة في عام 2020، مؤكدة أنه رقم قياسي عالمي جديد.

وقد حطمت به المحطة الرقم القياسي العالمي السابق لتوليد الطاقة الكهرمائية البالغ 103.098 مليار كيلو وات/ساعة، والذي سجلته محطة إيتايبو البرازيلية عام 2016‏