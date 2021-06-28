تراند الفن: “شباب الأعمال” تنظم ندوة التحديات بين مصر ودول الميركوسو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الاثنين ندوة تحت عنوان ” الفرص التجارية والتحديات بين مصر ودول الميركوسور”، عبر تطبيق zoom، حيث وستناقش الندوة فرص دعم الاستثمار لدول الاتفاقية “الأرجنتين والبرازيل وبارجواي وأوروجواي وفنزويلا”.

وقالت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيان سابق لها، إنها تستهدف من اللقاءات الوقوف علي آخر المستجدات فيما يخص الاتفاقية، وسبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية مع مختلف الجهات والدول، لتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضافت الجمعية أن هناك توفير لكافة الخطط والإمكانيات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة، بالإضافة إلي حل المشاكل العالقة، والتي تواجه المستثمرين والمصريين المرتبطين باتفاقية الميركوسور.

وكشفت الجمعية، أن ندوة ” الفرص التجارية والتحديات بين مصر ودول الميركوسور”، يشارك فيها جمال أبو علي رئيس مجلس إداره الجمعية، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، فيما يشارك بالندوة كمتحدثين محمد الخطيب المستشار التجاري ونائب مدير إداره الأمريكتين، ونشوي بكر الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب التجاري بالبرازيل.