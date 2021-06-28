فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تعقد الدكتورة مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، اجتماعات ومباحثات مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية سيونج هو لي، تمهيدًا لعقد منتدى الشراكة الاستثماري السوداني الكوري لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
واستقبل امس الأحد، السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية السودانية، سيونج هو لي نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية، في زيارة تستمر 3 أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مدير إدارة إفريقيا بالخارجية الكورية وعددا من الدبلوماسيين الكوريين وممثلي كبار الشركاتالكورية وذلك لعقد الدورة الثامنة لجلسات التشاور السياسي السوداني الكوري ومقابلة عددا من المسؤولين بالدولة.
ويضم برنامج الزيارة المشاركة في منتدى الشراكة والاستثمار السوداني الكوري، لدعم مشاريع التعاون وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما التقت أمس وزيرة الخارجية السودانية، بالفسير الكوري الجنوبي في الخرطوم ليي سانج جيونج، لمناقشة اخر الاستعدادات اللازمة لعقد منتدى الشاركة الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مشاورات اقتصادية”.. وزيرة الخارجية السودانية تلتقي نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي في الخرطوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.