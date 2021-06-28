تراند الفن: “مشاورات اقتصادية”.. وزيرة الخارجية السودانية تلتقي نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي في الخرطوم

تعقد الدكتورة مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، اجتماعات ومباحثات مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية سيونج هو لي، تمهيدًا لعقد منتدى الشراكة الاستثماري السوداني الكوري لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

واستقبل امس الأحد، السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية السودانية، سيونج هو لي نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية، في زيارة تستمر 3 أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مدير إدارة إفريقيا بالخارجية الكورية وعددا من الدبلوماسيين الكوريين وممثلي كبار الشركاتالكورية وذلك لعقد الدورة الثامنة لجلسات التشاور السياسي السوداني الكوري ومقابلة عددا من المسؤولين بالدولة.

ويضم برنامج الزيارة المشاركة في منتدى الشراكة والاستثمار السوداني الكوري، لدعم مشاريع التعاون وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما التقت أمس وزيرة الخارجية السودانية، بالفسير الكوري الجنوبي في الخرطوم ليي سانج جيونج، لمناقشة اخر الاستعدادات اللازمة لعقد منتدى الشاركة الاقتصادية.