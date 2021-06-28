تراند الفن: شركة الكهرباء تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 صباحاً - كشفت شركة الكهرباء السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

الوظائف:

– محلل تطوير أعمال

يتطلب شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

لا يتشرط وجود خبرة سابقة.

– محلل اتفاقيات مستوى الخدمة

يتطلب شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

لا يشترط وجود خبرة سابقة.

– محلل القوى العاملة

درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وذكرت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2021م، ولمعرفة التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي من هـــنـــا.

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