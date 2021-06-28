تراند الفن: اليوم.. الغرفة الأمريكية للتجارة تستضيف وزير البترول

تستضيف الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، ويتحدث وزير البترول عن الخطط المستقبلية للقطاع فى ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع تزايد زخم الدور المصرى الإقليمى.

ويتم اللقاء بالجمع بين الحضور المباشر لعدد محدود، والبث عبر تقنية الزووم.

صرحت بذلك سيلفيا ميناسا مدير الغرفة، وقالت، إنه من المتوقع أن تبدأ الغرفة في العودة إلى تنظيم اللقاءات الحية في أكتوبر المقبل، وسيكون أول مؤتمراتها عن ريادة الأعمال والتطورات الكبيرة التى حدثت في هذا المجال بمصر.