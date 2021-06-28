تراند الفن: مواطن يوثق فرق أسعار منتجات شركة المراعي في مصر عن السعودية: “استغلال علينا”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : وثق مواطن عبر مقطع فيديو أثناء تسوقه من سوبر ماركت في مصر، فرق أسعار منتجات شركة المراعي بمصر، مقارنة بأسعارها في المملكة. وقال المواطن في المقطع : ” لتر اللبن بـ 14 جنيها مصريا أي ما يعادل 3 ريال ، والعبوة 750 مللي لتر بـ 11 جنيهاً”. وتابع المواطن : “استغلال علينا احنا السعوديين ويدخلون علينا بسواليف التكلفة وما تكلفة علاجنا نقاطعهم”.

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