تراند الفن: توقعات «الأرصاد».. أمطار رعدية وزخات بَرد وحرارة شديدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة، مكة المكرمة)، وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أجواء حارة جدا

من جانبه، كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأثنين.

وتوقع الحصيني، أجواءا “حارة جدا” نهارا تميل للحرارة أول الليل ومعتدلة في الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى جنوب الطائف.

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