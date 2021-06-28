تراند الفن: “إِقامَة”.. شعر أسماء جلال

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت آخر الأخبار 18 زيارة

ما فعَلْتُ عن أمْري

مازَجَ الهوى بَحْري

واستوت مآذِنهُ

مُذْ أقامهُ سِحْري

رُتِّلَتْ صحائِفُهُ

فأتَتْ على قَدْري

مَدَّد الغِيابَ لِمَا

سُقْتُهُ إلى عُمْري

أُفرِغَتْ دوائِرُهُ

بَعدُ لم يحِنْ دَوْري!

عَرّفَتْ سحائِبُهُ

جَمْرَهُ على جَمْري

بَادئُ الغرامِ طَغَى

مَن بِخَتْمِهِ يُغْرِي؟

يا رويدَهُ ظَمَأي

شَفَّ كأسَهُ خَمْري

وعلى خرائِطهِ

نَازَعَ الدّوَا حِبْرِي

فصَبَبْتُ قهوتَهُ

عندَ أوّلِ السّطْرِ

جلّنَارُ عاشِقةٌ

كُلُّ مَن هُنا يَدْري!

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