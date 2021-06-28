تراند الفن: مبابي وبنزيما في الهجوم.. تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة سويسرا بدور الـ 16 من يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏24 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره سويسرا اليوم الاثنين 28 يونيو، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020. وسيلعب منتخب فرنسا مباراته ضد نظيره سويسرا اليوم في بطولة يورو 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في بوخاريست. وفيما يلي تشكيل فرنسا المتوقع ضد سويسرا:- حراسة المرمى: لوريس. خط الدفاع: فاران، كيمبيمبي، بافارد، دوبوا. خط الوسط: بوجبا، كانتي، رابيو. خط الهجوم: جريزمان، بنزيما، مبابي.

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