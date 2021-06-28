تراند الفن: الأمم المتحدة تنظم اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي

تنظم الأمم المتحدة اليوم الإثنين الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يستمر علي مدار 4 أيام، حيث يمثل هذا الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

واشارت الأمم المتحدة في بين لها أمس، إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتى بعد اجتماع جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار.

وياتي هذا الاجتماع بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى.