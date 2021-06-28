فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تنظم الأمم المتحدة اليوم الإثنين الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يستمر علي مدار 4 أيام، حيث يمثل هذا الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.
واشارت الأمم المتحدة في بين لها أمس، إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتى بعد اجتماع جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار.
وياتي هذا الاجتماع بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأمم المتحدة تنظم اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.