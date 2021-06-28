فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 47 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
انتشرت في الأونة الأخيرة لقاحات فيروس كورونا، وأثبتت نجاحها في الشفاء من الفيروس بنسب مرتفعة، في مختلف مراحل المرض، وانتقال فيروس كورونا يكون من خلال طريقتين، أولهما الرذاذ الذي يتم طرده في الهواء عند السعال أو العطس، وهذه القطرات يبلغ حجمها ثلث حجم شعرة الإنسان، وهي مرئية بالعين المجردة، والطريقة الثانية هي من جزيئات الهباء الجوي، التي يرشها البشر في الهواء عندما يتحدثوا، ويكاد يكون من المستحيل رؤيتها، لذلك تعد أكثر خطورة، ويمكن تقليلها عن طريق تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة.
وقد أثبتت الدراسات أن الأقنعة متعددة الطبقات تمنع من 50 إلى 70 في المائة من هذه الجزيئات الدقيقة، وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الملقحين بالكامل، يمكنهم التجمع مع الأسرة والأصدقاء غير الملقحين دون أي قيود، ويمكنهم السفر بأمان محليًا ودوليًا، حيث يعتبر الناس ملقحين بالكامل بعد أسبوعين من جرعتهم الثانية، في سلسلة من لقاح فايزر أو موديرنا، أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.
ومع ذلك حثت منظمة الصحة العالمية (WHO) الأشخاص، الذين تم تطعيمهم بالكامل على الاستمرار في ارتداء الأقنعة، واتباع تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من تدابير السلامة، لاحتواء انتشار نوع دلتا الأكثر فتكًا وعدوى من فيروس كورونا، والذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يحتاج من حصلوا على لقاح كورونا لارتداء الأقنعة الواقية؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.