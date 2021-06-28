فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
علق كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وقائد منتخب البرتغال على سوء الحظ، الذي واجهه اليوم مع منتخب بلاده، أمام نظيره البلجيكي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وقال رونالدو في حوار سريع جمعه بتيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بعد اللقاء: “يا للحظ، الكرة لم ترد أن تدخل الشباك اليوم، حظ سعيد يا صديقي”.
وودع منتخب البرتغال اليوم الأحد رسميا، بطولة يورو 2020، عقب الخسارة على يد نظيره بلجيكا، في دور الستة عشر من البطولة.
وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الكرة لم ترد أن تدخل اليوم”.. رونالدو يندب حظه بعد الخسارة من بلجيكا في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.