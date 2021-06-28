تراند الفن: والد حسام حبيب بعد تسريب التسجيل الصوتي: الهدف منه ابتزاز أسرتي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - نفى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، صحة التسجيل الصوتي المسرب، بعد نشره من مجلة لبنانية، يشرح خلاله مخطط ابنه حسام، في السيطرة على حساباتها البنكية والتفكير في الزواج من فتاة أخرى للإنجاب.

وكتب حسين حبيب على حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، “ إحدى المواقع اللبنانية قامت من أكثر من عام علي فبركة حديث، ونسبته لي وتقوم بعمليه ابتزاز ولكنها لم تنجح حتي تلاقت إرادتها مع جريدة صفراء بغية عمل خبطه صحفية ولو لهم فرع في القاهرة ساقضيهم”.



وأوضح التسريب الصوتي لحسين والد حسام حبيب، أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كي يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.

وقال محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريح لـ“القاهرة 24”، إنه على غير دراية بما تم تسريبه، وليس لديه خلفية عن ذلك الموضوع تحديدًا، مضيفًا: “ماليش علاقة بالموضوع”.

واللافت للنظر بشدة هو محاولات “الجرس” الدائمة للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين، عن طريق عناوين صحفية لتقارير كلها دون سند أو تصريح بل تعتمد على التخمينات والتوقعات، وكل هذه التقارير تحاول أن تنال من حسام حبيب.