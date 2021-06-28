تراند الفن: أول تعليق من ماركينيوس عقب تعادل البرازيل مع الإكوادور في كوبا أمريكا والتأهل لدور الـ 8

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 صباحاً - علق ماركينيوس نجم منتخب البرازيل على تعادل منتخب بلاده مع نظيره الإكوادور اليوم الاثنين في بطولة كوبا أمريكا.

وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “النصف الأول من المباراة كان جيد، والثاني أكثر صعوبة بقليل، إنه بمثابة درس لنا أن نكون مستمرين وأن نحصل على نتيجة إيجابية”.

وأضاف: “اعتقد أننا قدمنا ​​شوطًا أولًا جيدًا، وتمكنا من فرض لعبتنا قليلًا، مررنا ببعض الأوقات الصعبة، لكننا نتحملها جيدًا، في الشوط الثاني، كان هناك نقص في الإيقاع، وبدأت الساق تشعر بالثقل بالنسبة لأولئك الذين لم يلعبوا كثيرًا”.

وتابع: “لدينا الثقة والقدرة على اجتياز مباريات دور الثمانية بالكوبا، وكان تيتي محقا بإراحة بعض اللاعبين في مباراة اليوم، ويمكن أن يكون الفريق قد تعلم من الصعوبات التي واجهها في الشوط الثاني ضد الإكوادور”.

واختتم ماركينيوس حديثه قائلا: “الآن سنلعب الجزء الحاسم، الضربة القاضية، لذلك علينا أن نلعب أفضل مباراة ممكنة لاجتياز المرحلة، البرازيل تصل بشكل جيد، مع الثقة والقدرة الفنية والخبرة، تمكن اللاعبون الذين كانوا متعبين من الراحة، للوصول إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، للعب أفضل مباراة ممكنة”.