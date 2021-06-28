فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يستمر معرض “بيج 5 مصر للبناء”، والمُقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لليوم الثاني علي التوالي، حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 27 إلي 29 يونيو، بمشاركة أكثر من ١٨٠ شركة إنشاءات من أكثر من ١٨ دولة.
وافتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، أمس، وعدد من الوزراء الأفارقة والخبراء المحليين معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt 2021 المعقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
ويستضيف المعرض أكثر من 180 شركة إنشاءات من أكثر من 18 دولة، إلى جانب إقامة 35 ورشة عمل تعليمية مجانية.
وافتتح معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt أبوابه للزوار رسميًا يوم الأحد الموافق 27 يونيو، ليعرض أحدث منتجات وخدمات ورؤى صناعة التشييد والبناء ويستمر حتى 29 يونيو 2021.
وعرض وزير الإسكان، خلال جولته مع وزيرى دولتى جنوب إفريقيا، ونيجيريا، التجربة العمرانية المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الإسكان بأنواعه المختلفة بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة، وجهود الدولة في مضاعفة رقعة المعمور المصري، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استمرار أعمال معرض “بيج 5 مصر للبناء” لليوم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.