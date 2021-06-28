تراند الفن: تتعدد فوائد تجميد الليمون.. تعرف على هذه المنافع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - الليمون هو أحد أكثر الفواكه شعبية لتعدد فوائده، حيث يساعد شرب عصير الليمون على مكافحة أمراض القلب والشرايين، وهذا بسبب احتوائه على البوتاسيوم الهام لصحة نظام الدورة الدموية، وضبط مستويات ضغط الدم وتحفيز الجسم على الاسترخاء، ويحتوى الليمون على فيتامين ج، الذى يساعد على الحفاظ على صحة القلب ويزيد مناعة الجسم، ويحمي من الإصابة بالأمراض، كما أن فيتامين ج يقلل حدة أعراض نزلات البرد والرشح، ويحمي من الإصابة بالسكتات الدماغية.

و الليمون غني بفيتامين سي، الذي يعزز جهاز المناعة، ويساعد على مكافحة الفيروسات، وبناء العظام والكولاجين والعضلات، وهو مهم أيضا في التئام الجروح.

كما أن الليمون يساعد في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان المريء وثبت حفاظه أيضا على الصحة العقلية، حيث يعمل عصير الليمون كمضاد للاكتئاب، بفضل مكوناته العشبية التي تساعد على ضبط أداء المخ، ويقلل أعراض الاكتئاب مثل التوتر والتعب وفقدان الاهتمام والشهية ومشاكل النوم والغضب، وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية.

ولا يؤكل الليمون لطعمه اللاذع، لذا فتجميده يجعله أكثر ملاءمة لتناوله كوجبة خفيفة، لأن درجات الحرارة الباردة تقلل من حموضته بشكل كبير.

وقشر الليمون له فوائد مذهلة، إذ يعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، بسبب احتوائه على الفلافونيدات والبوليفينول وفيتامين C، الذي يمنع التأكسد، لذا قبل تخزينه في الفريزر، وتأكد من غسل الليمون بشكل صحيح.