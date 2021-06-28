فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الاثنين، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة لسيدة تمارس أعمال سايس “دون ترخيص”، والتعدي على المواطنين بالقاهرة.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صورة لإحدى السيدات – بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – بمديرية أمن القاهرة، تمارس أعمال سايس “دون ترخيص ” والتعدي على المواطنين بالسب.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها (لا تعمل، ومقيمة بدائرة القسم ).
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط سيدة ظهرت في فيديو تمارس أعمال السايس بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.