تراند الفن: ضبط سيدة ظهرت في فيديو تمارس أعمال السايس بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الاثنين، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورة لسيدة تمارس أعمال سايس “دون ترخيص”، والتعدي على المواطنين بالقاهرة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صورة لإحدى السيدات – بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – بمديرية أمن القاهرة، تمارس أعمال سايس “دون ترخيص ” والتعدي على المواطنين بالسب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين أنها (لا تعمل، ومقيمة بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.