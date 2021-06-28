تراند الفن: اليوم.. محاكمة متهم بـ “أحداث جامعة القاهرة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

تنظراليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب، الصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث جامعة القاهرة”. ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد شحاتة راغب تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر دون ترخيص وحيازة أسلحة نارية.

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