فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 45 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
علق إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد الإسباني، على الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البرتغال، في بطولة يورو 2020.
وتعرض هازارد للإصابة خلال مباراة البرتغال وبلجيكا، ولم يستطع استكمال المباراة بسببها، وخرج بديلا في الدقيقة 87.
وقال هازارد في تصريح صحفي حول الإصابة التي تعرض لها: “لا أعرف ما أعاني منه، سنعرف من الفحوصات، أنا أشعر بالألم، لقد شعرت بشيء بسيط في أوتار الفخذ وسنقوم بالفحوصات، لا أستطيع أن أقول ما إذا كان مشواري في اليورو انتهى أم لا، ولكن في كلتا الحالتين سأبقى لدعم الفريق”.
وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من هازارد على إصابته خلال مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.