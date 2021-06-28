تراند الفن: أول تعليق من هازارد على إصابته خلال مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020

علق إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد الإسباني، على الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره البرتغال، في بطولة يورو 2020.

وتعرض هازارد للإصابة خلال مباراة البرتغال وبلجيكا، ولم يستطع استكمال المباراة بسببها، وخرج بديلا في الدقيقة 87.

وقال هازارد في تصريح صحفي حول الإصابة التي تعرض لها: “لا أعرف ما أعاني منه، سنعرف من الفحوصات، أنا أشعر بالألم، لقد شعرت بشيء بسيط في أوتار الفخذ وسنقوم بالفحوصات، لا أستطيع أن أقول ما إذا كان مشواري في اليورو انتهى أم لا، ولكن في كلتا الحالتين سأبقى لدعم الفريق”.

وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.