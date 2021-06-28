تراند الفن: مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في العراق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏6 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة

أعربت مصر عن إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في العراق، مؤكدة دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها “تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة”. وأكدت “تضامن مصر مع العراق الشقيق في ما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة”. وأعربت عن “دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره”.

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