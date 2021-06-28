تراند الفن: طرق تساعد على التخلص من التوتر.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يعاني الكثير من الناس من التوتر، نظرًا لأن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور به، بداية من ضغوطات العمل، حتى المشاكل الأسرية، لذا إليك بعض الطرق التي تساعدك في التخلص من التوتر، حسب ما ذكر موقع ” تايمز أوف إنديا”.

النشاط البدني

يمكن أن تساعدك إضافة تمارين روتينية منتظمة إلى خطتك اليومية على حرق الكثير من السعرات الحرارية، فهو لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن والحفاظ على عقل سليم، بل يقضي على التوتر.

النظام الغذائي

اختر خيارات صحية، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على جميع القيم الغذائية، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة، وابحث عن بدائل صحية، حتى تشعر بالشبع والرضا عقليًا وعاطفيًا وجسديًا.

الحفاظ على الرطوبة

الماء هو أحد المصادر الرئيسية للطاقة لجسمنا، فهو لا يحسن عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا في بناء جهاز المناعة لديك، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنقاص الوزن، عن طريق إبقائك مشبعًا لفترة أطول من الوقت، ومساعدتك على الهدوء، وهذا بدوره يحافظ على مستويات التوتر لديك ويحد من وزنك.

تقنيات إدارة الإجهاد

أضف اليوجا والتأمل وممارسات التنفس المنتظمة إلى روتينك اليومي، وسيساعدك هذا في الحفاظ على السلام والهدوء ويبعدك عن كل التوتر.