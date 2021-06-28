فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، ليلة الاثنين، عن شن هجمات جوية على مراكز تابعة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا.
وأكد الحشد الشعبي المدعوم من إيران مقتل 5 من عناصره في القصف الأميركي لمراكز تابعة له عند الحدود العراقية السورية.
وقال البنتاغون في بيان إن الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات “تظهر أن الرئيس جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غارات أمريكية على منشآت لميليشيات مدعومة من إيران بحدود العراق وسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.