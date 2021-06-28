تراند الفن: غارات أمريكية على منشآت لميليشيات مدعومة من إيران بحدود العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، ليلة الاثنين، عن شن هجمات جوية على مراكز تابعة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا.

وأكد الحشد الشعبي المدعوم من إيران مقتل 5 من عناصره في القصف الأميركي لمراكز تابعة له عند الحدود العراقية السورية.

وقال البنتاغون في بيان إن الهجمات استهدفت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع ثالث في العراق على الحدود بين العراق وسوريا.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات “تظهر أن الرئيس جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأميركيين”.