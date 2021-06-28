تراند الفن: ليونيل سكالوني: نفتخر كثيرا بوجود ميسي.. ولدينا القدرة على منافسة كل الفرق في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، على قدرة منتخب بلاده على منافسة كل الفرق، في بطولة كوبا أمريكا، في نسختها الحالية.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي لمباراة بوليفيا: “نحن ندرك أن أي فريق سنواجه في الدور القادم، من كوبا أمريكا سيكون صعبًا، ما نريده هو الوصول إلى أبعد ما يمكن في هذه البطولة”.

وتابع: “كونيا وتاليافيكو لاعبان نريدهما، نحن سعداء بهما، يمكنهما المشاركة بالتناوب بسبب عبء المباريات، ونحن سعداء بكلا اللاعبين”.

وأضاف: “بصراحة، سلسلة المباريات دون خسارة لا تهمني، أنا مهتم أن الفريق يؤدي بشكل جيد، وأنه يتركنا هادئين، وأن فريقنا قوي، على الرغم من أن هناك دائمًا أشياء نرغب في تحسينها”.

وواصل: “اللاعبون الذين أعتبرهم جوهر الفريق قد لعبوا دائمًا، الجميع يعرف أن أي شخص يمكنه المشاركة، علينا أن نبحث عن الأفضل مباراة تلو الأخرى، ظروف هذه البطولة لن تمكني من تكرار نفس الفريق”.

وأكمل مدرب الأرجنتين حديثه قائلا: “نعتقد أنه يمكننا التنافس على أعلى مستوى مع جميع الفرق، نحن مقتنعون بأن هذا هو الطريق إلى الأمام، آخر مباراة خسرتها البرازيل كانت أمام الأرجنتين، كانت مباراة متساوية، يمكن أن يحدث أي شيء بين فريقين قويين، ولا ينبغي أن نستبعد أي شيء”.

وانتقل للحديث عن ميسي قائلا: “أعتقد أنه قد قيل كل شيء عن ميسي، نحن فخورون بوجوده، ونحن مقتنعون بأنه سوف يمنحنا المزيد من السعادة”.

واختتم سكالوني حديثه قائلا: “في هذا الفريق هناك لاعب واحد فقط لديه مركز أساسي مضمون، والجميع يعرف من هو، أما الباقون فيجب أن يثبتوا أنفسهم، بالنسبة لنا، من المهم ألا ينخفض مستوى أحد، وأن يستمروا في التألق مباراة تلو الأخرى، إنهم يعرفون ذلك جيدًا”.