فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
التقطت الكاميرات لقطة مميزة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي جمعت بين الثنائي روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وكريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، واللذان يعتبران منافسين في بطولة الدوري الإيطالي، وتحديدًا على لقب الهداف.
وكتب الحساب الرسمي لبطولة “يورو” التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على فيديو للثنائي خلال المباراة: “روميلو لوكاكو وكريستيانو رونالدو يتشاركان لحظة..احترام”.
وودع منتخب البرتغال اليوم الأحد رسميا، بطولة يورو 2020 عقب الخسارة على يد نظيره بلجيكا، في دور الستة عشر من البطولة.
وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لوكاكو يهمس في أذن رونالدو خلال مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.