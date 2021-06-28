تراند الفن: هل التحصين بلقاح “كورونا” شرطاً لتجديد الهوية الوطنية .. “الأحوال المدنية” تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد : أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية. وأكدت الوزارة أنه بإمكان المواطنين والمواطنات تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها؛ منعاً للتوقف وتفادياً للغرامة المالية. ولفتت إلى أن تجديد الهوية الوطنية لا يُشترط التحصين سواء بجرعة واحدة أو بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.