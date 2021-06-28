تراند الفن: برشلونة يوجه رسالة لديباي ودي يونج بعد توديع يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - وجه نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، رسالة خاصة للثنائي فرينكي ديونج وممفيس ديباي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اللذان يمثلان منتخب هولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل: “نتمنى حظًا أوفر لكل من فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي في المنافسات الدولية القادمة، بعد انتهاء مشوار المنتخب الهولندي في يورو 2020 بدور الـ 16”.

ونجح منتخب جمهورية التشيك، بقيادة المدير الفني ياروسلاف سيلهافي، في الفوز على نظيره منتخب هولندا بهدفين دون رد منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني منذ أيام، ضم مهاجم منتخب هولندا، ولاعب فريق ليون الفرنسي السابق، ممفيس ديباي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني قبل الموسم الجديد، للعودة مجددًا إلى منصات التتويج.