تراند الفن: مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية خلال شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يوليو 2020-2021، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

أكد الدكتور ماجد نجم أن اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتي من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية والبحثية وتحقيق جودتها، واستخدام أساليب الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي تساهم في منع الغش وتوفير الوقت والجهد، ورفع مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بما يتوافق مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة، أن خطة الدورات التدريبية أون لاين تأتي كالآتي:

دورة University Exams and Digital Questions، في تمام الساعة 9 صباحًا، يومي الأحد والإثنين يومي 11-12 يوليو القادم، ويحاضر بها الدكتورة رشا شرف الملحق الثقافي المصريالسابق بالمملكة المتحدة وايرلندا ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجى السابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودورة Scientifics mabuscript formatting & research editing tools، في تمام الساعة 5 مساء يومي الأحد والاثنين 11-12 يوليو، ويحاضر بها الدكتور أحمد يوسف قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

ودورة الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة 5 مساء يومي الأربعاء والخميس 14-15 يوليو، ويحاضر بها الدكتور سيد جابر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ودورة معايير الجودة في العملية التدريسية، في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والاثنين25-26 يوليو، وتحاضر بها الدكتورة مها ابوحطب مدير وحدة الجودة بكلية التربية.

برنامج الدورات التدريبية بجامعة حلوان

دورة الارشاد الأكاديمي في تمام الساعة 5 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 يوليو، ويحاضر بها الدكتورة عزة الخضري بكلية التربية، والدكتور سيد فتوح بكلية التربية.

أما الدورات التي تقام في مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفقًا للإجراءات الاحترازية جاءت على النحو التالي:

دورة التدويل التعليم الجامعي بناء على طلب السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمقر المركز بقاعة الدكتور حسن حسنى في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والاثنين 11-12 يوليو، ويحاضر بها أساتذة من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

كما تم إضافة دورة تأثير الموسيقى في الإنتاج العلمي في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والاثنين 25-26 يوليو، ويحاضر بها الدكتور أسامة على الأستاذ المساعد بكلية التربية الموسيقية.