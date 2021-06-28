تراند الفن: بعد توديع البطولة.. ماذا قدم رونالدو مع منتخب البرتغال في يورو 2020؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - ودّع منتخب البرتغال رسميًا بطولة يورو 2020، عقب الخسارة على يد نظيره بلجيكا في دور الستة عشر من البطولة.

وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن مُنافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كعادته، مع منتخب بلاده خلال دور المجموعات بشكل كبير، وأسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الستة عشر من البطولة، بخلاف مُحاولاته في مُباراة أمس، لمُحاولة خطف الفوز لفريقه، لكن دون جدوى.

وشارك رونالدو في أربع مباريات مع منتخب البرتغال خلال بطولة يورو 2020، سجّل خلالهم 5 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

كما أصبح رونالدو الهداف التاريخي لبطولة يورو برصيد 14 هدفًا، مُتخطيًا ميشيل بلاتيني، إضافة إلى أن مشاركته المقبلة من بطولة يورو، سيكون قد أتم من العمر 39 عامًا، ليطرح ذلك تساؤلًا مُحيرًا الجميع.. هل سيشارك الدون في البطولة المقبلة أم لا؟.

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