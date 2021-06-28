تراند الفن: “شعب من حديد”.. كليب جديد للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أطلق راديو النيل أغنية جديدة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحمل اسم “شعب من حديد” على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، ومن إخراج مايكل ماهر.

ويستعرض الكليب لقطات راسخة في عقول المصريين، خاصة لحظات الفرحة برحيل نظام الإخوان، وتظاهر الملايين في ميادين مصر، مطالبة برحيل نظام الإخوان، ومطالبة الجموع بتولي الرئيس السيسي زمام المسئولية.

كما استعرض الكليب عزيمة وإصرار المصري حين قرر الرئيس السيسي بناء مصر الجديدة، وتدشين ما أُطلق عليه الجمهورية، واستعراض عام لمشروعات المدن الجديدة في ربوع مصر كلها.

كما تناول الكليب مقتطفات من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، علاوة على جولات الرئيس في ربوع مصر، ولقائه بالمواطنين خلال تلك الجولات، في مواقف إنسانية هامة، حاولت الأغنية تخليدها.

كما تطرق الكليب إلى إبراز مشهد احتضان الرئيس لأبناء الشهداء، في مشهد انساني هز مشاعر كل المصريين.