فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أطلق راديو النيل أغنية جديدة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحمل اسم “شعب من حديد” على طريقة الفيديو كليب.
الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، ومن إخراج مايكل ماهر.
ويستعرض الكليب لقطات راسخة في عقول المصريين، خاصة لحظات الفرحة برحيل نظام الإخوان، وتظاهر الملايين في ميادين مصر، مطالبة برحيل نظام الإخوان، ومطالبة الجموع بتولي الرئيس السيسي زمام المسئولية.
كما استعرض الكليب عزيمة وإصرار المصري حين قرر الرئيس السيسي بناء مصر الجديدة، وتدشين ما أُطلق عليه الجمهورية، واستعراض عام لمشروعات المدن الجديدة في ربوع مصر كلها.
كما تناول الكليب مقتطفات من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، علاوة على جولات الرئيس في ربوع مصر، ولقائه بالمواطنين خلال تلك الجولات، في مواقف إنسانية هامة، حاولت الأغنية تخليدها.
كما تطرق الكليب إلى إبراز مشهد احتضان الرئيس لأبناء الشهداء، في مشهد انساني هز مشاعر كل المصريين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “شعب من حديد”.. كليب جديد للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.