تراند الفن: التشكيل الرسمي لمواجهة فنزويلا وبيرو في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - أعلن كل من ريكاردو جاريكا وخوسيه بيسيرو، المديران الفنيان لمنتخبي فنزويلا وبيرو، التشكيل الرسمي للجولة الخامسة في المجموعة الثانية، في إطار مُنافسات دور المجموعات من مُسابقة كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا”.

ويلتقي المنتخبان على ملعب “ماني جارينشا الوطني” بكدينة برازيليا عاصمة البرازيل، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 6 Max بتعليق أحمد البلوشي.

يبدأ منتخب بيرو، بقيادة المدرب ريكاردو جاريكا، المُباراة بتشكيل مُكون من:

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي.

خط الدفاع: ميجيل ترواكو، ميجيل أرواخو، الكسندر كالينس، ألدو كروزو.

خط الوسط: يوشيمار يويتن، ريناتو تابيا، كريستيان كويفا، سيرخيو بينا أندري كارييو.

خط الهجوم: جانليوكا لابادولا.

فيما يبدأ منتخب فنزويلا، بقيادة خوسيه بيسيرو، المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ويلكر فارينييز

خط الدفاع: ناهويل فيراريسي، ميكيل فيلانويفا، لويس ألبيرتو ماغو هيريرا، روبرتو روزاليس.

خط الوسط: جونيور مورينو، جيفيرسون سافارينو، رونالد هيرنانديز، كريستيان كاسيرس، أديسون كاستيو.

خط الهجوم: سيرجيو كوردوفا.

ويحتل منتخب بيرو المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز الأخير برصيد نقطتين.

خروج دي خيا مصابًا من تدريبات إسبانيا