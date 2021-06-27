تراند الفن: 23 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الزمالك

أعلن محمد عظيمة، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، اختيار 23 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في السابعة، غد الاثنين، باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

وضمت قائمة المقاصة كلًا من: محمود حمدي – محمد كوكو – بلتاجي سمير – أحمد مودي – أسامة العزب – عصام صبحي – عاصم سعيد – أحمد صبيحة – فارس طارق – أحمد متعب – محمد دسوقي – عماد فتحي – صلاح عاشور – مصطفى شبيطة – محمد مخلوف – أحمد عادل ميسي – هشام محمد – باسم مرسي – عبد الله مجدي – أحمد أمين أوفا – شميلس بيكلي – باولن فوافي – وسعيد الونش.

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم، للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق العين السخنة، كما خاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.