نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الاثنين 28 يونيو 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج الجديدة هي العروض التي أعلنت عنها اليوم أسواق عبدالله العثيم. وسوف تتوفر بداية من الساعة 12 صباحا في كافة فروع العثيم داخل السعودية. وتعد عروض العثيم الاثنين من العروض الأساسية والدائمة التي توفرها العثيم. حيث أنة كل يوم اثنين من كل اسبوع توفر العثيم عروض قوية على الكثير من المنتجات والتي تشهد طلبا كبيراً من جانب الكثير من العملاء. وجميع العروض التي نوفرها لكم اليوم تستمر لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الاثنين 28 يونيو 2021.

عروض العثيم ليوم الاثنين

مهرجان الطازج من العثيم توفر الـ 2 كيلو بسعر 1 كيلو فقط وهي من أقوي العروض التي يمكنك الاستمتاع بها. وتشمل العروض كيلو البصل بسعر 2.95 وسوف تحصل على كيلو اضافي هدية مجانا. وايضا توفر أسواق العثيم بطاطس طازجة محلية بسعر 2.50 ريال للكيلو مع الحصول على كيلو مجانا. عروض العثيم اليوم الأثنين توفر كافة أنواع الخضروات والفواكة الطازجة بأقل الاسعار مثل العنب الأبيض الذي يتوفر بسعر 11.95 ريال مع كيلو أخر مجانا. ولمحبي الكمثري يمكنك شرائها بسعر 9.95 ريال مع 1 كيلو مجانا.

عروض العثيم الطازج

عروض العثيم الطازج تحتوي على لحم طازج بسعر التكلفة حيث توفر لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 38.95 ريال للكيلو الواحد. ويمكنك الحصول على الطماطم المحلية بسعر 3.95 ريال للكيلو فقط. ولمحبي الشمام الأصفر توفر العثيم عرض رائع وهو سعر 3.95 ريال للكيلو مع كيلو اضافي مجانا.

توفر العثيم بعض أنواع الجبن والحلاوة في مجلة عروضها ليوم الاثنين. مثل لبنة فيرست تشويز المفضلة لدي الكثير بسعر 14.94 ريال للكيلو. وسعر 41 ريال للعلبة. وايضا جبن فيتا المصرية الرائعة بسعر 21 ريال. ويمكنك شراء الحلاوة الطحينية السادة بسعر 22 ريال. والقشطة الطازجة من الطيب بسعر 16 ريال.

عروض الطازج العثيم اليوم

تشمل نشرة عروض العثيم الاثنين علي البسطرمة الشامي بسعر 106 ريال مع كيلو اضافي مجانا وهي خصومات رائعة من العثيم. كما يمكن لكل سيدة الحصول على اهم مستلزمات المطبخ مثل المقلاة وقدر الضغط حيث توفرها العثيم باسعار معقولة ومقبولة مقارنة بكافة الأسواق والمنافذ الأخري.