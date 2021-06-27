تراند الفن: تعادل سلبي بين الرجاء المغربي وبيراميدز في الشوط الأول

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الرجاء المغربي وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على مركب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسيطر فريق الرجاء على مجريات الشوط الأول من المباراة لكن دون تسجيل في مرمى بيراميدز، بينما حاول الفريق السماوي على مرمى نظيره، لكن أيضًا دون تسجيل أي أهداف في شباك الفريق المغربي.

وبدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور، إلياس حداد، زكريا الوردي، محمد أزريدة.

خط الوسط: عبدالإله الحافيظي، هدهودي، سوكحان.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، بن مالانجو، الهبطي.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – أسامة جلال – أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا – عبد الله السعيد – إيريك تراوري – عمر جابر – رمضان صبحي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.