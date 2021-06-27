فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - صحيفة المرصد : تمكن فريق غوث، اليوم (الأحد)، من العثور على أحد المواطن سعد الدوسري المفقود على طريق الرين جنوب غرب مدينة الرياض. ونشر فريق غوث تغريدة عبر حساب الفريق على موقع “تويتر” تفيد بالعثور على المفقود ، وأرفق مع التغريدة مقطع فيديو يوثق لحظة العثور عليه وهو على قيد الحياة، وكان مستلقيًا تحت شجرة يستظل بها، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة. وأوضح الفريق أنه وصل عمليات غوث بلاغ عن المواطن سعد الدوسري مفقود على طريق الرين جنوب غرب مدينة الرياض وعلى الفور انطلق فريق غوث للبحث عنه . وخلال ساعة من البحث البري والجوي بالطيران الشراعي عثر عضو فريق غوث الطيار الشراعي رشدان الودعاني على سيارة المفقود، وأبلغ الفرق الأرضية وأثناء تكثيف البحث عثر الطيار الشراعي بفريق غوث الكابتن عايض الدوسري على المفقود تحت شجرة وعلى الفور أخطر زملاءه ليسعف، ثم نُقل لأقرب مركز صحي عن طريق ذويه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لحظة العثور على مفقود “الرين” .. والكشف عن حالته الصحية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.