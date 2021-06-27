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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت الوطن 9 زيارة
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه اعتاد على الخروج من اجتماعات مجلس الوزراء إلى محطة السكة الحديد، من أجل متابعة سير العمل هناك، ورؤية الأمور على طبيعتها، مؤكدا أنه شاهد أمس الجميع في المحطة يدخل دون دفع تذاكر «كأنها سبيل»، متابعا: «إحنا اتنقلنا من مرحلة الطبطبة والإقناع والترغيب إلى مرحلة تانية.. اللي هايشتغل معايا لازم يكون منضبط ويحافظ على أموال السكة الحديد اللي هي أموال الشعب، ولو غير كده مش هاسيبه.. وأنا إمبارح أخذت قرارات قاسية وصعبة لكن مفيش حل غير كده».
التذكرة حق الدولة
وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إضافة شبابيك إضافية للمواطنين لتسهيل قطع التذاكر، لأن ذلك يحافظ على حق السكة الحديد، مستطردا: «زي ما وعدنا رئيسنا إحنا مش هانفضل ناخد قروض بالناس، وفي الآخر نحمل الدولة هذه القروض.. فالشخص ياخد خدمة آمنة وسليمة، وعلى الراكب أن يدفع التذكرة وده حق الدولة».
سنعيد وضع إشارات الوقوف في محطة السكة الحديد
وأكد وزير النقل أن الوزارة وضعت إشارات للوقوف بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولكنها تآكلت وسيتم وضعها مرة أخرى، حتى لا يحدث زحام أمام الشبابيك، وتكون المحطات سبب لتفشي الوباء مرة أخرى، لافتا إلى أنه تم توجيه المراقب من أجل نقل المواطنين إلى شبابيك تذاكر مختلفة، لأن جميع الشبابيك مربوطة بشبكة واحدة متصلة ببعضها لقطع التذاكر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الوزير: «أنهينا مرحلة الطبطبة واللي عاوز يشتغل معايا لازم يكون منضبط» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.