تراند الفن: سيارة ملاكي تخترق الحواجز الحديدية بمحيط كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

اخترقت سيارة ملاكي الحواجز الحديدية أمام كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بعد انفجار الإطار الخلفي بيد قائدها وفشله في السيطرة عليها. وتسبب الحادث في حدوث حالة من القلق بين المارة بمحيط الكنيسة، حيث تسبب اصطدام السيارة الملاكي بشكل مفاجئ في الحواجز الحديدية في حدوث صوت مُدوٍّ بالمنطقة، لكنه سرعان ما عاد الهدوء بعدما تبين أنه الحادث عفوي. من جانبه، طالب مجلس الكنيسة بالسماح بإقامة “مطبين صناعيين”، يتم إقامتهما قبل وبعد بوابتي الكنيسة، حفاظًا على أرواح المصليين وقاصدي الكنيسة، بعدما نبه الحادث لضرورة إقامة مطبات صناعية حماية لأرواح المصلين المترددين على الكنيسة.

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