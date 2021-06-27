فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أُصيب 14 شخصا، في محافظة الدقلهية، الليلة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق «طلخا- المحلة» وذلك أثناء نزول السيارة من أعلى كوبري وتصادمها بالمواجهة بجرار زراعي يسير بالاتجاه المعاكس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بينهم 4 في حالة خطرة. ورود إخطار بوقوع حادث تصادم تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار بطريق طلخا- سمنود. انتقال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد علي خضر، مفتش المباحث، والرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، والنقيب أحمد محسن، معاون المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص أجرة اصطدمت بالمواجهة بجرار زراعي، ما تسبب فى إصابة 14 شخصا بينهم أطفال ونقلهم إلى المستشفى بينهم 4 فى حالة خطرة. شهود عيان يروون التفاصيل وأكد شهود العيان أن سيارة ميكروباص محملة بالركاب عند نزولها من كوبري على طريق طلخا، فوجئ قائدها بجرار زراعي يقابله عكسي، ولم يتمكن سائق الميكروباص من التحكم في السيارة، ودخل في الجرار وجزء منه استقر أعلى الجرار، وأن الإصابات الموجودة خطيرة، وتمكن رجال الإسعاف من إخراج المصابين من السيارة والجرار، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة 14 شخصا في حادث سير بالدقهلية.. وشهود: «ميكروباص طلع فوق جرار» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.